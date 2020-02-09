2020台灣燈會主展區后里花博園區8日晚上正式點燈，有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉在花舞館B館1樓舉辦繪畫創作個展。9日特回到她從小長大的西屯區大石里眷村，與小時候的玩伴及鄰居見面，受到熱烈歡迎；副市長令狐榮達代表市長盧秀燕歡迎白嘉莉回到故居。

令狐榮達表示，在大石里長吳忠華熱情邀約及區長陳寶雲穿針引線，促成白嘉莉回到故居，白嘉莉故居位於老眷村幼稚園附近，現在是一片綠地，雖然老房子拆了，但鄰居的情感不散。

民政局指出，當年大石里位於水湳機場旁是個百分百的軍人眷村，房子一間挨著一間，眷村內的媽媽小孩都彼此認識，雖在十幾年前改建為皇城帝寶社區，但所有眷村住戶仍然全都住在同一社區，保留著原味的情感。

西屯區長陳寶雲說，大石里民得知當年巨星白嘉莉要回來尋根，並與小時候鄰居敍舊，都感到十分興奮。里長吳忠華在幾天前就開始吆喝大家準備道地的眷村小吃，並把眷村的老相片翻出來，在歡迎會場陳列；大石里社區廣場一時擠爆人潮，比過年團拜還要熱鬧，也有幾位眷村的長輩到場，要來一睹從小看著長大的白嘉莉風采。

白嘉莉也與眷村鄰居們合唱歌曲，令狐副市長、市議員黃馨慧、民政局長吳世瑋皆出席致意，走入時光長廊，參觀社區老照片，找回舊時光的美好記憶，並安排於大石里活動中心前種下一棵櫻花以為紀念，及品嘗眷村懷舊美食，連繫起往日眷村的人情味，象徵眷村的情感種子連綿不斷。

(中時 )