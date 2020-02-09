武漢肺炎疫情持續延燒，據大陸官方9日通報，截至8日午夜，新型冠狀病毒肺炎累計死亡病例已達811例，超越2003年SARS全球死亡人數。而湖北的殯儀館更是24小時接收遺體，工作人員每天只能睡2、3個小時，都快崩潰了。

據英國《每日星報》報導，湖北的殯儀館現在是每天24小時開工，工作人員透露，從1月28日以來，他們每天焚燒100具以上屍體，過年至今沒休息過，一天只能睡2、3小時，快要崩潰。

一名殯儀館工作人員表示，他的工作是從武漢同濟醫院、新建的火神山等醫院運屍到殯儀館。他表示每天至少要用到100個屍袋。而他透露，漢口殯儀館的業務量比他們這裡還大。

工作人員透露，殯儀館全天開爐火化遺體不是問題，最大問題在運輸以及工作人員不足，長時間加班已經快撐不住。這名工作人員透露，他所在的殯儀館有9台靈車，原本一台車運一具屍體，現在最少運2具；他們甚至把中巴椅子拆掉，一次運7、8具遺體。

(中時電子報)