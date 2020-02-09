台南市政府衛生局移撥1萬2000枚口罩至台南市警察局，因為製造地點為中國大陸湖北省遭質疑，台南市衛生局強調，這批口罩在有效期限內，安全無虞，請使用者安心使用。

台南市衛生局強調，平時就有採購個人防護裝備（Personal Protective Equipment, PPE）達到中央要求安全庫存量，品項包含醫用口罩、全身式防護衣、鞋套、髮帽、手套等等，並依疾管署要求使用防疫物資管理資訊系統進行倉儲管理及溫溼度監控，每年接受疾管署防疫物資－防護裝備查核，確保防疫物資庫存的品質、數量及安全性。

雖然是既定採購防疫物品，卻因為新冠肺炎疫情全球延燒，使得人心惶惶，也讓產地受到關注。

衛生局強調，個人防護裝備可隔離人體之全部或部分，避免遭受潛在危險，為第一線醫療防疫人員提供妥適防護，確保其執業安全，然在國際疫情流行期間，個人防護裝備的需求大，衛生局在第一時間為維持防疫人員的安全及穩定，調度防疫物資，確保台南市醫療及防疫體系可獲得個人防護裝備充分供應，防疫物資會檢視產地及效期的安全性，請防疫人員放心。

(中時 )