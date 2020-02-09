美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8日警告美國44州州長，指出大陸對美國各州的監控程度，比各州認知的還要密切，他還爆料，蔡英文總統上月勝選、連任後，一名陸外交官更施壓各州，勿致函道賀。

綜合美國政治新聞網站POLITICO、法新社報導，蓬佩奧周六在華盛頓對全國州長協會（National Governors Association）中44名美國州長表示，大陸對美國各州的監控程度超出想像。

他舉例指出，1月11日蔡英文總統勝選、取得連任後，一名大陸外交官曾致函美國各州，要求各州政府不要致賀蔡英文勝選。另一個案例則顯示，一間芝加哥高中取消了讓台灣代表參與學校氣候研討會的邀請。

蓬佩奧表示，施壓美國國務卿是一回事，但是施壓一所高中校長又是另一件非常重要的事，這顯示了大陸施壓的「深度、系統化以及意圖，他說」，雖然看起來只是地方事務，「但是累積起來的效應卻是國家重要大事，具有國際重要性。」

除此之外，蓬佩奧還警告各州州長，各州政府、官員正受到大陸嚴密「關切」，包括他們正受到至少一間北京支持的智庫分析，以了解他們的可控制性以及和北京合作的傾向。

他警告各州在和大陸往來時務必謹慎，他引述該智庫去年一份報告指出，「他們已將在座每一位劃分為鴿派、鷹派、或是不明確，你們當中很多人的名字都被列在報告裡。」

蓬佩奧說，北京行事比以往更來得有條不紊，呼籲各州不要和大陸進行會損害國家政策的協議，甚至提出警告，不論被大陸劃分為鴿派或鷹派，各州長都必須知道，大陸不僅會影響自己，還會影響各州政府，他指出，「和大陸的競爭已發生在各州之內，這會影響美國發揮國家安全功能的能力。」

(中時電子報)