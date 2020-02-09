嘉義市長黃敏惠（右二 ）表揚嘉義國際青商會發起募衣物，幫助柬埔寨偏鄉。（廖素慧攝）

嘉義國際青商會募捐衣物，獲得熱烈響應，市長黃敏惠嘉許。（廖素慧攝）

寒冬冷颼颼，人心暖呼呼，嘉義國際青年商會9日在嘉義市立兒童館舉辦「嘉人捐衣．讓愛傳承」活動，4小時募到約40公噸衣物，動員約200人整理，將送到柬埔寨捐助貧困家庭，市長黃敏惠讚揚台灣人的愛心促進世界共好。

黃敏惠表示，2019年柬埔寨洞里薩湖區域淹大水，當地村落約有1000多戶貧困家庭需要援助，當地位處北緯12度，是炎熱的夏天，需要夏天的衣物、小朋友上學的書包或外出使用的包包，嘉義國際青商會長楊舜傑熱心號召會友們，很快募到衣物、包包，送愛到柬埔寨，這是促成「世界共好」的一股愛的能量。

楊舜傑說，從台灣台灣承彧慈善協會獲悉柬埔寨需要物資，號召會友們宣傳募衣活動，嘉義遠東百貨也特別設立為期1周的代收站，9日上午9時至下午1時，陸續有12輛載重量3.5公噸的大貨車送來衣物，總共募到約40多公噸衣物，約200位志工整理、裝箱，將於下個月送到柬埔寨。

台灣承彧慈善協會理事杜雪華說，協會持續多年關心柬埔寨偏鄉的困境，每年約有2次義診，今年預計3月、8月，這批衣物將分批運送，3月21日有10多名志工將參加義診，搭飛機每人負責運送20公斤衣物。

嘉義縣私立嘉惠教養院有感於經常受社會各界幫助，也想回饋，有15名院生到現場捐衣物，唐偲翰美學沙龍美髮師也為院生們義剪，形成互助互惠的善良循環。

(中時 )