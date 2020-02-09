中市西區三民路及民生路口日前晚間下班時段，1輛自小客車莫明停在路中間，第一警分局員警發現趨前關切，發現女駕駛因車輛熄火發不動，慌張不已。2名員警擔心阻礙交通，扮演起車輛救援，徒手推車到路邊安全處所，並擺設警示牌，女駕駛對警方協助脫離險境，感謝不已。

台中市第一警分局西區所副所長謝易達與警員陳彥宇於2月6日7時晚間巡邏時，在三民路與民生路內車道發現路中央停著1輛自小客車，趨前查看，該車拋錨，女駕駛無法啟動，當時是下班車流多，女駕駛慌張萬分。

副所長謝易達擔心會影響往來車輛，請女駕駛在車內控制方向盤，警方2人徒手幫忙推車，將車推到路旁安全無虞之處，還協助擺放警示牌，一來拖吊車到場也較好作業，二來也不會影響到其他用路人。

女駕駛不斷地感謝警方協助，化解一場危機。警方提醒平時養成保養車輛習慣，出門前事先檢查，出門在外才能安心又安全。

(中時 )