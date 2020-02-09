宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會8日於台北小巨蛋圓滿落幕，邀請五月天阿信、熊仔等人擔任嘉賓，不過首度開唱就超時，估計被罰15萬元，演唱會慶功宴上宇宙人得知超時，貝斯手方Q驚訝說「我們第一次來耶」，主唱小玉搞笑說「剛剛應該在台上跟阿信借」，而出道十年首度站上小巨蛋，小玉提到有歌迷在粉絲團留言「600/800/1200，我看見你們改變」代表從第一場支持到現在，吉他手阿奎感動地說「第一排搖滾區很多熟面孔」，認為演唱會結束握手超時被罰「非常願意」。

五月天阿信受邀擔任宇宙人演唱會嘉賓，合唱〈陪我玩〉、〈離開地球表面〉。（相信音樂提供）

談及邀約嘉賓過程，小玉說當時就是傳簡訊問阿信「阿信哥，演唱會想邀請你當嘉賓可以嗎？」而阿信也爽快答應。雖在演出前有彩排過，演出時不時透露「年紀」，阿信笑嗆「我覺得宇宙人很會做音樂，措辭上可能要修飾，這也難怪你們來到小巨蛋花這麼久時間」，事後三人回想沒料到會被嗆成這樣，小玉笑說「男生之間幹話是一定要，可是也只是嗆年紀」，不過後來被第二位嘉賓學弟熊仔「反嗆」，三人開心地說「滿好玩的」。

宇宙人8日「你的宇宙」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，會後舉行慶功宴吃元宵象徵圓滿。（盧禕祺攝）

演唱會雖受疫情影響200人辦理退票，仍將近萬人坐滿全場，宇宙人認為最感動的一個橋段，是唱到〈如果我們還在一起〉這首歌。方Q說到「小玉這一PART很感動，彩排時就差點流淚，還好有彩排不然會受不了」，小玉則說「這樣的風格不是屬於感動，但我們養出這麼多歌迷，一聽到暗號就沒來由跟著喊」，阿奎則感謝小玉和方Q「是全宇宙最好的團員，從沒想過跟別人組團，一次都沒有」，媒體追問其他兩人有沒有想跟別人組團？小玉急回「我一定是沒有」，更cue最晚入團的方Q，方Q笑說「還沒加入之前，就知道要加入宇宙人」惹的三人瞬間大笑。

(中時 )