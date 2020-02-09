宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」2020演唱會慶功。(影／盧禕祺攝)

宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會8日於台北小巨蛋圓滿落幕，開心在慶功宴上吃湯圓慶祝，開唱時間剛好選在元宵節，每次都是搭捷運來小巨蛋的吉他手阿奎，演唱會當天依舊如此，他說「現在小巨蛋對我來說，是實現夢想特殊含義，小巨蛋2020元宵節跟大家完成這活動，永遠會記得」。

主唱小玉則認為意義非凡，「因為這場地很特別，加上是元宵節」，加上前陣子訪問一路以來載他們四處演出的保母車司機，司機直說覺得宇宙人不可能唱上小巨蛋，「但我們也沒有覺得怎樣，只是就滿感動的」。至於有許多藝人好友到場，但因為戴口罩加上戴帽子，小玉直說「真的認不出來，但有認出一個眼睛比較大，就認出大喊『J.Sheon』」。

先前貝斯手方Q特地快閃日本24小時買了全新的貝斯，在演唱會上安排「從天而降」橋段，方Q樂得笑說「一開始是我本人從天而降，後來安全考量才改成貝斯」，小玉搞笑說「如果用迫降，搭上現在（韓劇）話題」，方Q補充「應該沒有人這樣玩，謝謝演唱會團隊還有團員包容我這麼鬧的表演」。至於首度開唱，小玉坦言「一開始就出槌，琴沒開但只能假裝在彈，趁間奏趕快打開」，方Q則認為「很多小出槌，但這氛圍下還好」，不過有一橋段是在小舞台彈奏低音大提琴double bass，「聽不清楚，應該滿多不准的音」，不過小玉安慰他「沒關係我也聽不清楚」。

而在感謝名單中，小玉提及「卡卡」，令人相當好奇，小玉則害羞說「有個通靈少女說，我只要快樂事情就會順利，而卡卡這個人是給我快樂」，並坦言兩人認識將近一年。不過先前時常被鬼壓床的小玉，提到在總彩排前一天「被壓到不行」，夢到有人在面前比1和7，雖然事後想起不可怕，但夢裡嚇到一直喘，後來請同事查解夢，發現1是新的開始、7是創造力的意思，方Q則安慰他「做新專輯」預兆。

至於是否會到高雄開唱？宇宙人說接下來將赴日本演出，2月29日大阪JANUS、3月1日東京リキッドルーム，2020也將誕生第五張專輯，需要時間閉關，休息沈澱一下把新東西做出來。

(中時 )