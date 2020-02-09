紫南宮「呷丁酒」因人潮匯聚，縣長林明溱也在現場為民眾服務，幫忙舀丁酒分送給排隊的信眾。（楊樹煌攝）

紫南宮「呷丁酒．呷平安」湧進數萬人，讓工作人員為盛裝丁酒忙碌不已。（楊樹煌攝）

因「新冠肺炎」疫情，廟方對防疫不馬虎，所有工作人員或民眾都要經過2道消毒程序，以確保安全衛生。（楊樹煌攝）

竹山鎮紫南宮「呷丁酒．呷平安」，今9日盛大展開，儘管「新冠肺炎」疫情持續升溫，仍吸引來自全國各地的信眾，將會場擠得水洩不通，今年廟方準備近10萬人份的葷、素丁酒、炒麵、白飯、麻糬及芋粿巧等免費供信眾品嘗，希望藉由神明加持，讓大家吃了丁酒後都能平安、健康。

1年1度的紫南宮「呷丁酒」活動，今天自上午9時左右，會場就擠滿信眾，場面盛大，南投縣長林明溱在主委莊秋安、縣議員蔡孟娥、竹山鎮長陳東睦等陪同下，也在現場為民眾服務，幫忙舀丁酒分送給排隊的信眾，與民眾共同感受熱鬧氣氛。

林縣長表示，紫南宮呷丁酒傳統文化，非常有代表性，已有200多年歷史，各地信眾每年農曆正月16日都會來呷丁酒祈平安，今年雖然發生「新冠肺炎」疫情，但紫南宮對衛生防疫工作相當落實，3天前就展開消毒工作，活動當日不論工作人員或民眾都要經過2道消毒程序，以確保安全衛生，並讓信眾都能呷平安，發大財。

莊秋安主委表示，吃丁酒是紫南宮年度最重要的活動，今年廟方準備4萬斤素食食材，暈食有1萬台斤卜蜂公司雞肉、米酒2000瓶，米酒與水採最佳調和比例，並有麵、飯、香菇、芹菜等食材，可提供10萬人品嘗，以表達土地公、土地婆祝福誠意，讓信眾吃得安心又飽足，感受滿滿人情味，同時祈求平安順心。

莊主委並指出，今年人數初估與去年差不多約10萬人次，絲毫不受疫情影響。廟方並呼籲信眾，吃丁酒的酒精度雖然很低，但仍請信眾必須遵守酒後不開車的交通安全守則，才是確保快樂吃丁酒、平安返家門的最佳之道。

☆飲酒過量 有礙健康☆

(中時 )