慈聖宮媽祖遶境後回宮，廟方行三獻禮祭祀。（何冠嫻攝）

慈聖宮媽祖遶境保有傳統文化，太子轎、電子花車等一同巡庄。（何冠嫻攝）

慈聖宮舉辦大閹雞比賽，今年最重達22斤10兩，9日得獎的雞一同祭祀。（何冠嫻攝）

造橋慈聖宮香火鼎盛，媽祖遶境為地方盛事更成傳統民俗文化，庇佑造橋大西村、錦水村、頭份市濫坑里居民平安。過去未建廟前媽祖由每年擲筊選出的爐主家中供奉，逐年更換移尊，待慈聖宮建廟完成後才安座供奉，遶境巡庄逐年盛大舉辦，至今仍保留傳統，9日媽祖一早出發熱鬧非凡。

1949年媽祖從北港朝天宮迎回造橋後，由於未有合適場地，因此由每年選出的爐主轉移尊駕供奉，1987年開始由信徒捐地捐款，開始興建廟宇，1991年慈聖宮建廟完成後才安座供奉。

慈聖宮首事陳鼎煌指出，過去因沒有建廟，每年媽祖輪流到不同爐主家中供奉，但在慈聖宮成立後安座媽祖，爐主則僅需負責媽祖回娘家與遶境事宜。

慈聖宮主委鍾增坤表示，慈聖宮媽祖庇佑造橋大西村、錦水村、頭份市濫坑里居民平安，媽祖北港進香遶境、媽祖誕辰、登龕周年法會，為慈聖宮年度3大盛事。

鍾增坤說明，媽祖每年到北港回娘家，並在元宵節後的禮拜天進行庄里遶境，保佑地方居民平安健康，當時的遶境傳統與特色如實傳承至今，由電子花車、佛主車、子弟班、國樂班、八家將、太子轎等跟隨遶境。

9日媽祖從慈聖宮出發，巡抵造橋大西村車坪、藤坪、頭份濫坑活動中心，再回到造橋錦水村、萬善廟，並回宮行三獻禮，廟前廣場不但有歌仔戲演出，慈聖路兩側更擺滿攤商，熱鬧非凡。

此外，慈聖宮同時辦理大閹雞比賽，今年最重達22斤10兩，秤重後9日得獎大雞一同拿來祭祀，廟方行三獻禮，以尊崇敬意感謝並祈求媽祖保佑。

(中時 )