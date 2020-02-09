吳宗憲9日主持中天《小明星大跟班》，對於范瑋琪失言罵行政院者蘇貞昌「狗官」，引發口罩之亂，他認為講話要小心，但也緩頰對方可能不是這意思，他強調，「蘇院長確實也做錯，你可以做不能說，當然要以台灣夠用為標準，但外交辭令確實有問題，下次遇到，我會跟他說一下。」

吳宗憲覺得台灣口罩夠用，但要看如何調度，「應該要先讓第一線醫護人員去使用，而且我觀察每天口罩工廠加班，一天產量500萬個以上，怎麼用得完？台灣才2千3百萬人。」對於政府撥出2億建立口罩生產線，他點出問題所在，「這樣原來生產口罩的工廠何去何從？變成與民爭利。」他也喊話，希望台灣口罩夠用後，可以解禁援助大陸。

至於黃安被爆新竹老家排隊買口罩，吳宗憲笑說：「叫他不要買口罩啦，歡迎多多使用台灣健保。」受到武漢肺炎疫情影響，他透露大陸工廠2月24日才開工，不僅如此，還多花了300萬運費，讓本來想船運的商品，改成空運，談到損失多少錢，他回應：「這個時候不要談這個，希望大家都健康、平安。」

(中時 )