如何按電梯最安全？醫師解答：鑰匙、指節都錯了！（圖／摘自Icu醫生陳志金臉書）

防範武漢肺炎，許多人都不敢徒手按電梯，深怕沾染病毒，因此紛紛改用鑰匙、牙籤或指節按電梯，不過醫師表示，如果感染者打了噴嚏，這些替代物還是有可能沾上飛沫，你如果用完沒有洗手，恐帶走病毒，反而更危險！

有人說現在大陸的電梯有提供牙籤給乘客按電梯，用完就抛棄，不知可不可行？ICU醫師陳志金在臉書發文表示，感染者如果打個噴嚏，或者他在挑選牙籤時摸了好幾根，那牙籤上面就會沾有飛沫了，你如果用完沒洗手，就會帶走病毒。

有些人知道用「指腹」去按電梯是不安全的，於是改用「指節」、「指甲」、甚至「手肘」去按，陳志金反問，假設電梯按鍵上真的被污染了，就算改用這些部位去按，難道就不會被傳染嗎？此外，還有人會用鑰匙去按，可是按完並沒有清潔鑰匙，因此接下來還是免不了會碰到。

陳志金說，如果真的很擔心，有下列三個方法可以提供參考：

1. 留下洗手的擦手紙來按電梯，出電梯後再丟掉。

2. 與其用鑰匙，不如用已經沒有墨水、可以伸縮的筆尖，按完電梯再把筆尖縮回去，就不會再接觸到。

3. 走樓梯！可以運動又不會接觸到電梯按鍵，不過切記不要摸到扶手。

(中時電子報)