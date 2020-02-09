香港財政司司長陳茂波9日撰文指出，新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，疫情令香港下行中的經濟受到進一步的打擊，很有可能高於2003年時期SARS對經濟的影響。多數在春節期間舉行的團體活動都因疫情而取消，旅客銳減，飲食、零售、消費及旅遊相關等行業受到重創，如何應對是迫在眉睫的問題。

信報財經報導，陳茂波表示，香港已有銀行主動推出措施，提供可就物業抵押貸款申請暫時「還息不還本」的安排，相信短期內其他銀行亦會各自推出能協助中小企及市民的措施。此外，他再次呼籲各業主履行社會責任，與大眾共渡時艱，為生意受困的租戶提供較大幅度的減租安排。

他又提到，疫情對香港經濟實質影響程度要視乎事態發展，但相信前景未許樂觀，很有可能高於2003年時期SARS對經濟的影響。此次疫情迅速向大陸全國蔓延，對於正在轉型中的大陸經濟，造成的影響亦會比SARS時期為大。倘若大陸經濟增長的動力放慢，全球的經濟增長亦會受到影響。

陳茂波指出，可以預期香港就業市場面對的壓力將增大。最新的失業率數字將在月中公布，從市面情況來看，很大機會高於去年第四季的3.3％。

(工商 )