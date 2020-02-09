苗栗縣元宵節熱鬧非凡，各地重要廟宇都有慶祝元宵活動，後龍鎮半天寮媽靈宮每年元宵節都會連辦3天系列活動，從提燈籠夜遊好望角、摸彩猜燈謎，一直到最後一天的壓軸祈福龜活動，都吸引許多信眾到場「鬥熱鬧」今年的大福龜是由來自竹北的一家廠商卜求請走，苗栗縣長徐耀昌等人特地前往與會，希望民眾過個熱鬧元宵佳節。
位在後龍鎮半天寮的媽靈宮，因鄰近後龍好望角景區，為配合從春節至元宵節一連串假期，希望能吸引許多民眾前來遊玩參拜，特別將過去傳統的元宵祈福龜活動擴大舉行，舉辦一系列熱鬧節慶活動。據廟方表示，最早的祈福龜，是以紅龜粿製成，後因保存不易，一度改成肉餅，但由於事後的處理分送不便，所以才以包裝米、麵線等物來替代製成祈福龜。
信眾是在前一年向廟內主神大眾媽求得祈福龜後請回供奉，以保佑家裡平安及事業順利，次年須回廟還願，現在的祈福龜是以米、麵線〔長壽〕、花生〔好事會發生〕、印泥〔鴻運當頭〕、桶柑〔大吉大利〕、以及特製的龜餅等6個吉祥物組成，今年的大龜王則是由竹北一家廠商陳姓董娘卜杯求得。
9日廟方進行祈福龜卜求活動，苗栗縣長徐耀昌和後龍鎮長朱秋隆特別前往廟裡參拜，並代表廟方頒發頭彩獎金給得彩民眾，並向現場民眾拜晚年，希望大家都能過個圓滿的元霄節。
(中時 )
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