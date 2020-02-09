台灣出現首例無癥狀感染者，對此感染科醫師指出，過去ＳＡＲＳ要發燒出現重癥後，才開始具有傳染力，而目前已知個案卻顯示出，新型冠狀病毒患者在輕癥時就具有傳染力，至於無癥狀者是否也具有傳染力，還需觀察其密切接觸者後續癥狀才有證據，一旦沒有癥狀也能傳染，就會造成防疫上非常大的困難，光是陸港澳來台者要列隔離對象可能已經不足夠，來自疫區的其他國家轉機來台者，最好也列居家隔離對象。

振興醫院感染科主任李明政表示，任何病毒感染都會有三種狀況，第一種為出現發燒等嚴重臨床現象，第二類是輕微癥狀包含上呼吸道癥狀如咳嗽等，有時可能連本人都不知道，第三類就是「臨床下」，即完全沒有癥狀者。

以2003年的ＳＡＲＳ來看，感染的三種情況都有出現，因後來在部分照護患者的醫護人員血液中發現，當中具有ＳＡＲＳ的抗體，但期間完全沒有任何癥狀，就代表已經被感染，卻沒有任何癥狀。

至於傳染力的表現？李明政表示，SARS是嚴重等級的人才會傳染人，無癥狀者沒有出現傳人的證據，而新型冠狀病毒，從目前已知夫妻間傳染，可以得知輕癥者可以透過親密接觸而傳播，至於無癥狀者，需視後續接觸者是否被感染才能確定。

李明政表示，若以最壞打算，無癥狀者也具有傳染力來看，那政府勢必要擴大所有親密接觸者都要採檢，且目前僅針對陸港澳來台要隔離檢疫恐怕也不夠，建議將所有來自疫區，以及有發生社區傳染的其他外國人來台也要列居家隔離對象，以避免長時間在密閉的飛機上遭感染。

(中時 )