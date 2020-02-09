竹山鎮沙東宮今9日舉行「延平郡王鄭成功壽誕396周年釋奠春祭大典」，縣府秘書長洪瑞智擔任主祭官，眾人依循古禮祭儀，向延平郡王獻禮致意，並祈求國人在此次「新冠肺炎」疫情中都能平安、健康。
釋奠春祭大典於上午9點準時開始，為因應新冠肺炎疫情，儀式改為五貢禮，主祭官、陪祭官就位後，由洪秘書長代表行上香禮，讀祝禮後，儀式在祝壽五供禮獻花、獻果、獻酒、獻桃、獻財帛後結束，緬懷先賢先烈對台灣的貢獻，過程簡單隆重。
洪秘書長表示，因這項典禮是縣內重要的獻祭之一，特別代表林縣長參加釋奠春祭大典，現正值新冠肺炎肆虐時期，大家一起祈求國人在此次疫情中都能平安度過，國泰民安、風調雨順，縣政運作更加順利。
沙東宮主委陳碧海說，過去釋奠大典採用三獻禮，皆會邀請國樂團與延平國小合唱團學生吟唱延平郡王頌歌，讓小朋友認識沙東宮的歷史典故和傳統宗教科儀，今年因疫情簡化儀式，改為祝壽五貢禮，過程雖然簡單但心意不變，祈求延平郡王大展神威，保佑全國百姓平安順遂、健康喜樂。
(中時 )
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