行政院發言人Kolas Yotaka今日接受記者訪問表示，針對武漢肺炎疫情衝擊我國產業，政府所研擬的「中、長期振興方案與短期紓困方案」，明日行政院秘書長李孟諺將召集各部會做最後確認，最快明天拍板，若定案就會在第一時間公布。

日前國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，國民黨將在本會期提出500億紓困特別條例草案，協助因中國新型冠狀病毒疫情而遭重創的產業。

Kolas指出，行政院在1月中傳出疫情時，就已經有提出紓困方案的構想和計劃，而蔡英文總統也早就親自與行政院溝通關心，就時間點來說，甚至還比國民黨早。

Kolas說，這次的紓困方案，目前確認範圍有觀光、農、工業，但不論是金額或是補助產業類別，都將由各部會評估盤點整合。至於確切的金額是多少，目前無法確定，但絕對不會受到國民黨的影響。

Kolas強調，行政院為因應疫情提出紓困補助，這些預算經費都是人民的納稅錢，該動用的都會動用，但不該發放的也不會亂花，紓困案目的是要解決問題，不是為了要和任何政黨做比較。

(中時 )