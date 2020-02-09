世界衛生組織（WHO）將台灣錯誤標示於中國項下，義大利10位資深參議員，及歐洲議會跨黨派議員聯名致函WHO幹事長譚德塞表達嚴正關切，並要求更正。外交部今天表示感謝，強調將續加強國際合作，積極開拓我參與WHO的空間，使全球防疫體系沒有遺漏。

繼義大利後，續有歐洲議會友台小組主席凱勒領銜，包括復興歐洲黨團副主席塞赫、波蘭前外長芙緹嘉、卓珂馬、葛塞克、韓森、徐伊凡及索埃德羅娃等8位跨黨團議員，於本月7日聯名致函WHO幹事長譚德塞。

函中指出，WHO將台灣錯置在中國項下，不但無助疫情控制，並嚴重影響台灣，呼籲WHO正確認知，台灣與中國的衛生機構及飛航情報區，是由各自獨立且不相互隸屬的機構所管轄，要求WHO改正錯誤，避免持續誤導其他國家，同時支持台灣成為WHO觀察員，並得參加技術性會議，以共同對抗疫情蔓延。

此外，英國國會「台英國會小組」共同主席羅根勳爵及史蒂爾勳爵代表該小組140位議員；拉脫維亞國會友台小組主席福強斯領銜9位資深議員；葡萄牙國會友台小組主席Paulo Ríos de Oliveira等，亦在本月6日聯名或個別致函譚德塞，促請更正WHO疫情報告中對台灣的不當稱呼。

函中也指出，因為WHO錯誤將台灣列於中國之下，誤導義大利停飛台義直航班機，已嚴重干擾台灣飛航，呼籲WHO邀請台灣以觀察員身分，參與今年世界衛生大會（WHA）及其他WHO的技術性會議及活動。

外交部發言人歐江安表示，外交部誠摯感謝歐洲議會、英國、拉脫維亞、葡萄牙國會等跨歐、跨黨派的友我議員一致為我仗義執言。

她說，歐洲國家近年不斷增強支持台灣務實參與國際組織的力道，充分顯示台灣身為負責任的國際社會成員，對於全球公共衛生、飛航安全及環境保護的貢獻已獲得普世肯定。外交部將續加強國際合作，積極開拓我參與WHO的空間，使全球防疫體系沒有遺漏。

(中時 )