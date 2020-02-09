只要明天能擊敗大陸隊，中華女足就能晉級4搶2的東京奧運亞洲區最終輪資格賽，為我國女足離奧運門票最近的一次。不過前提是木蘭女將必須扭轉歷來正式比賽兩岸交手16戰全敗、共失44球的劣勢，就看誰能挺身而出，粉碎我國對大陸女足的進球荒，才有機會爭勝。

中華女足在本次奧運資格賽第3輪戰績1勝1負，由於以0比7大輸澳洲，大陸則以6比1輕取泰國，讓中華隊的淨勝球處於大幅劣勢，唯有明天擊敗大陸，才有機會競爭B組前2與晉級下輪的門票。

無論如何，能夠挺進到這個階段，已是中華女足與奧運門票最接近的一刻。奧運女足賽從1996亞特蘭大開始舉辦，前兩屆僅8強規模，直接取世界盃前7名與奧運東道主參賽，2004雅典奧運變為10隊，才開始舉辦資格賽，2008北京奧運再增至12隊迄今，但亞洲一直只有兩張門票（地主除外），比前進世界盃還困難。

奧運女足資格賽的賽制幾經變革，2004、2012兩屆中華隊都在資格賽首輪落馬，2008北京奧運亞洲區資格賽只踢兩階段，中華隊在第2階段小組賽戰績2勝4負，最終由分組冠軍北韓搶下門票。

2012、2016兩屆資格賽賽制相同，都是在第3輪6強階段進行單循環賽，取前兩名打入奧運。2016里約奧運亞洲區資格賽，中華隊於第2輪勝越南、平泰國卻輸給緬甸，一步之遙無緣第3輪。本屆賽事則採4階段，中華隊已經挺進到第3輪。

最接近奧運的一刻，中華女足要碰上從沒贏過的大陸隊，說明前進奧運沒有捷徑。從1989年中華女足重返亞洲盃迄今，兩岸女足在正式成年國際賽共交手16次，中華隊戰績0勝16敗、進0球失44球，唯有明天取得歷史性的突破，才能邁出下一步。

這也是兩岸女足從2018雅加達巨港亞運之後，3年來第4度交手，期間中華隊雖然吞下3敗，總共也才丟掉4球，顯示木蘭女將的防守尚能硬扛大陸，「進不了球」才是無法取勝的箇中問題。

大陸前鋒王姍姍在2018年兩度攻破中華隊球門，圖為她在本屆奧運資格賽對泰國慶祝進球。（美聯社）

中華隊上役雖然慘輸澳洲，但丁旗、李綉琴都有進球機會，後者下半場面對空門打中門柱尤其可惜，要對大陸進球應可期待。不過要注意的是，大陸隊雖在澳洲被隔離觀察8天，對泰國的比賽狀態卻不差，尤其3年來兩度攻破中華隊大門的前鋒王姍姍，對泰國也有進球。王姍姍去年底缺席東亞4強決賽，當時中華隊以0比1小負大陸隊，明天必須防範這位殺手前鋒的回歸。

中華隊7日踢完地主澳洲後，雪梨當地開始下起大雨，風勢也相當強勁，教練團這兩天改為室內訓練，先發球員狀態恢復調整為主，其餘則強化體能訓練。中華隊明天若贏，B組晉級球隊就要看13日澳洲vs.大陸的結果而定。最終輪B組第1將碰上A組第2越南、B組第2對決A組第1南韓，主客兩回合決定亞洲區兩張東奧門票誰屬。

(中時 )