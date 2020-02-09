中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增1例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，而新增個案是日前公布1家4口遊義大利的第2個兒子。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，這名個案年約20歲，至今無任何症狀，是因為家中有3名確診之後，進行採驗才發現病毒檢驗呈陽性反應，因此，也正在與專家研議，未來對於確診個案的親密接觸者，將擴大採檢對象，不再以是否有症狀為採檢標準。

而會後，疫情指揮中心指揮官監測應變官莊人祥也補充，這家人接觸的約有78位，目前已聯繫通知居家隔例，並持續觀察中。

陳時中指出，在6日公布的遊歐夫婦為確診案例、以及7日遊歐夫婦的兒子也確診後，因為家中有3位確診，因此對於家中成員的另一名兒子進行採檢，送驗後發現為第18位確診案例。

陳時中解釋，由於確診個案家中連續有3名確診，這名兒子都沒有症狀，但經採檢發現陽性、確診，「一直都沒有症狀、到現在也沒有」，因此中央流行疫情指揮中心也會請專家研議，未來對於確診案例的親密接觸者，考慮擴大採檢對象，而不是再看有沒有症狀來判斷採檢。

(工商 )