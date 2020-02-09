楊晨熙、李妍瑾9日錄中天《小明星大跟班》，楊晨熙近日每天往返桃園學修車，她透露投入2、300萬，想將傳統汽修業經營成得來速模式，未來等資金到位後，有望發展成千萬資本的事業，會朝上市上櫃進行。談到她與男友大飛的婚期，她以拚事業為由，表示暫不結婚，「大飛很愛小孩，他也怕太晚生，自己沒體力帶，跟他結婚生子沒任何疑慮，但我現在想先拚事業。」

李妍瑾在年前武漢肺炎疫情發布前，就已回台。（中天提供）

關於婚期，楊晨熙表示爸爸早已放棄，「我爸照顧我媽十幾年，對於結婚，可能呈放棄狀，我哥不結婚，我也不結婚。」她提及大飛過年有到自己家拜年，也依照慣例送爸爸刮刮樂，她笑稱，「爸爸還覺得金額縮水了。」談到新事業男友看法，她表示：「這件事我們討論很久，還有賭局，他賭我可以堅持上班多久。」

而李妍瑾在年前武漢肺炎疫情發布前就已回台發展，年後打算積極發展電商，無奈受疫情影響只得先停擺，目前還在跟經紀公司討論如何處理。談到桃花的部分，她笑稱，「我媽嫁四次，把我的額度都用光，現在隨緣，今年會先凍卵。」她目前每月得付4萬房貸，年後至今才有第一個通告，幸好過年收了不少長輩的紅包，預估金額約7、8萬。

(中時 )