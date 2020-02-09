南韓電影《寄生上流》入圍奧斯卡6大獎，有望改寫奧斯卡歷史。(圖／達志影像)

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，將於台灣時間10號上午9點舉行，今年堪稱是近幾年強度最高、作品質量最好的一屆，除了入圍11項最大贏家的《小丑》外是看點外，南韓《寄生上流》也要爭奪最佳影片、導演等6獎，如果一舉拿下最佳影片，將是史上首部獲得最高榮譽的非英語電影，不過還有另匹黑馬《1917》來勢洶洶，大獎競爭激烈，精彩可期。

本屆奧斯卡看點不少，去年典禮沒有主持人，意外創造收視高峰，今年決定延續，由大咖明星輪流串場，因此

表演節目和頒獎嘉賓更為重要，這次出席擔任頒獎嘉賓，包括堤摩西柴勒梅德、蓋兒加朵、娜塔莉波曼等，以及去年影帝后雷米馬利克、奧莉薇雅柯爾曼。

另外《冰雪奇緣2》也入圍最佳電影歌曲，因此替愛莎（Elsa）配音、配唱的伊迪娜曼佐，繼2014年演唱《Let It Go》後，再次登台演唱續集主題曲《Into the Unknown》，和來自丹麥、德國、拉丁美洲、挪威、波蘭、俄羅斯、西班牙、泰國、日本9國原唱一起表演，日本氣質女星松隆子將首度登上奧斯卡舞台。而橫掃葛萊美獎的18歲歌手怪奇比莉，也是首次踏上奧斯卡舞台，演唱《007：生死交戰》最新電影主題曲《生死交戰》。

而在獎項入圍方面，飾演《小丑》的瓦昆菲尼克斯獲影帝呼聲最高，入行26年的史嘉蕾喬韓森，首次提名奧斯卡，就以《婚姻故事》入圍最佳女主角、《兔嘲男孩》入圍最佳女配角，將碰上以《茱蒂》入圍影后的芮妮齊薇格，競爭激烈備受期待。

已經奪下不少國際大獎的南韓電影《寄生上流》，這次也入圍最佳影片、導演等6項大獎，尤其在最佳影片和《1917》兩強爭鋒，呼聲都很高，若能一舉拿下最佳影片，將改寫奧斯卡歷史，成為史上首部獲得最高榮譽的非英語電影。

奧斯卡將會安排橋段，紀念NBA傳奇球星柯比布萊恩。(圖／達志影像)

NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）上月不幸墜機逝世，2018他曾以親愛的籃球》抱走奧斯卡最佳動畫短片，本屆典禮也會安排橋段，紀念這位籃壇一代巨星。

(中時電子報)