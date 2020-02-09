竹北市至16日舉行「2020竹北市元宵燈會暨天穿日」活動，8日在文化公園舉辦元宵節晚會，由小鐘攜手圓圓共同主持，兩人認識已久，這次是首度合作晚會，默契無懈可擊，身為客家人的小鐘以國客語雙聲道主持，讓同樣也有許多客家鄉親的竹北市民倍覺親切。主辦單位竹北市公所市長何淦銘表示：「今年的燈會跟往年不太一樣，今年用高科技的光的方式來呈現，讓文化公園美輪美奐。」

冬夜主持晚會圓圓仍舊小露性感穿著露肩洋裝上場，而她透露保暖方式竟是，「讓它冷，冷到麻掉就不覺得冷了。」她以前也試過貼暖暖包，但動一動就掉出來超尷尬，這次就作罷。近來武漢肺炎引發疫情，圓圓透露自己光是大陸活動取消6場、台灣則取消13場，損失超過6位數，其中原本14日情人節要到大陸福州主持活動，也因此取消，讓單身多年的她開始煩惱怎麼消磨情人節當天。

茄子蛋在2020竹北元宵晚會熱唱。（中視提供）

圓圓從除夕一路工作到元宵節，自喻簡直是工作機器，原本滿檔的2月頓時空了，雖然心疼但畢竟安全健康最重要。小鐘工作上未受疫情影響太多，倒是生活習慣因此改變，像是醫生提倡要多洗手，他笑稱，「以前一天洗兩次，還有上完廁所會洗，現在則是卯起來洗。」更隨身帶著消毒殺菌噴液。

竹北元宵節晚會由金曲歌王沈文程打頭陣，接續上場的有歌Tank、安苡葳、流氓阿德、閻奕格等，壓軸則邀請到人氣樂團茄子蛋，這是他們首度到竹北，就感受到在地鄉親的熱情及溫馨，在台上特別獻唱過年前才發佈的新曲〈請問你敢欲做我的Girlfriend〉，應景預祝再過一週就到來的西洋情人節；另外還有最近上架KTV的〈Happy!!!運將情歌〉，以及〈浪子回頭〉，展喉飆歌讓晚會High到最高點。正專注於創作及準備工作室的茄子蛋提及，在工作上未受肺炎疫情影響太大，預計今年將會籌辦中大型演唱活動，對他們而言會是相當充實的金鼠年。

沈文程熱唱。（中視提供）

「2020竹北市元宵燈會暨天穿日」今年以具有科技感的「太空飛鼠」作為主燈，這座高4.5公尺的老鼠主燈，結合炫麗的燈光秀深受小朋友喜愛，除了主燈區外，還有以太空幻境為主題的「情境燈區」、「銀河隧道」及「星空樹」，燈區入口則有「太空鼠來寶」、氣派的發光風車「迎賓隧道」、浪漫科幻的「八大行星燈區」、祈求幸福的「幸福橋燈區」，還有夢幻的「發光翹翹板」、「發光兔」、「琴鍵跳燈」、「地板跳燈」，集結創意的情境燈區，結合光彩奪目LED光，共同點亮竹北市文化公園，非常適合闔家同遊。

(中時 )