武漢肺炎疫情不斷延燒，各地醫護人員仍於第一線奮力抗戰中，日前在武漢協和醫院西院的31名護士，為了方便照料病人，並降低傳染風險，紛紛剪去長髮，以示抗戰決心。肝膽外科護士長葛琳表示，「剪掉長頭髮，方便穿防護服，而且照料病人，沒時間天天洗澡洗頭髮」。

綜合陸媒報導，武漢協和醫院西院是當地第3批收治病人的定點醫院，為了控制住疫情，該院緊急動員千名醫護，並騰出700張床位火速備戰，於1月底的緊急培訓前，醫院綜合科、呼吸科等多名護士，相約剪掉了自己喜愛的長髮。

護士間相互幫忙剪去長髮。（圖／翻攝自微博新華視點）

26歲的女護士鄭燕雯，臨剪前不捨地問：「護士長，我可不可以不剪？」雖然剪髮不是強制性的，但身在第一線照料病患，為方便穿脫防護衣、避免出汗、滋生細菌，鄭燕雯最後還是狠下心，與其他護士一起剪成了齊肩短髮。除了協和醫院外，其他地方的醫護也都紛紛剪去長髮。

其中，武漢市中心醫院湖院區護士胡歡，她為了要赴第一線抗疫，選擇在結婚6週年紀念日當天，請丈夫為自己剪去一頭長髮，胡歡堅定的表示，「從小到大從來沒剪過短髮，哪個女人不愛美，不愛惜自己的長髮呢，但為了抗擊疫情、更好地服務病人，我不在乎，剪去長髮隨時待命，奔赴沒有硝煙的戰場」。

護士間相互幫忙剪去長髮。（圖／翻攝自微博新華視點）

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(中時電子報)