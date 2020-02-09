「動物狂歡嘉年華」燈區的「冰山一角」，探討環境議題發人省思。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，燈會主展區自8日起至23日在后里森林園區與馬場展開！后里主展區設有「環‧台中光影」燈區，打造360度光雕秀及「動物狂歡嘉年華」燈區，布置15米高的恐龍；還有倡議社區與環境共存的「里山禾樂燈區」，都是擁有超高聲量的必逛燈區。

台中市長盧秀燕指出，活動還邀請英國珍寶馬戲團為台中量身打造「台灣首演」、「全球唯一」戶外高空特技秀；自去年12月23日起副展區就以「童趣樂園」為主軸，在文心森林公園點燈。

盧秀燕說，最夢幻打卡點非「環．台中光影燈區」莫屬，首創360度光雕秀震撼十足光影藝術結合數位科技及互動體驗，穿梭台中過去、現在及未來；「環．台中光影燈區」在后里馬場園區的花舞館，首創台灣燈會大型環繞式藝術饗宴，打造9公尺高巨幅無邊界聲光投影帶給民眾全新沉浸式體驗。

「環．台中光影燈區」投影的動畫特別以「台中軌跡」為主軸，結合生活意象與在地元素，量身打造主題場景設計「環台中四部曲」；包括「山櫻花之森」、「綺福光廊」、「記憶山海屯城」、「璀璨台中」，呈現台中歷史、人文、環境變遷，還精心安排互動橋段，一定要親身來體驗這段美麗奇幻旅程。

盧秀燕表示，馬場園區的「動物狂歡嘉年華」燈區是小朋友最愛的花燈動物派對，規畫「勇闖侏儸紀」、「海底世界」、「熱情沙漠」、「冰山一角」等12大主題，多達133組立體動物花燈；包括會動史前恐龍、戴上華麗面具的獅王眾獸、極地動物探討環保議題等。

「里山禾樂」燈區，以兼顧生物多樣性與資源永續利用的里山倡議精神為主題，呈現台中農村生活、生產及生態；主燈由台日聯手打造15米高「觀山入林」藝術燈組，現場還展出與農會、農村社區一同創作的「源流-筌屋IV后里」魚荃燈組，走進「里山禾樂」燈區體驗鄉村風情。

2020台灣燈會在台中每個園區都奪目耀眼、美不勝收，「白天遊台中，晚上逛燈會！」歡迎國內外民眾來台中，體會一年一度最大節慶活動，留下美好的回憶。

后里主展區設有「環．台中光影燈區」，

(中時 )