美國軍方今天證實，美國和阿富汗聯軍昨晚在阿富汗東部納加哈省（Nagarhar）執行任務時，遭到一名身穿阿富汗軍服的人士持機關槍掃射，造成2名美軍死亡和6人受傷。

事發時，美國與阿富汗突擊隊正在納加哈省謝爾扎德縣（Sherzad）一處基地附近執行一場「關鍵領導者交往」（key leader engagement，KLE）行動。

路透社報導，駐阿富汗美軍發言人李吉特（Sonny Leggett）發布聲明表示：「我們仍在搜集資訊，這起攻擊背後的原因與動機目前仍不明。」

法新社報導，納加哈省長梅亞基爾（Shah Mahmood Meyakil）在傳給記者的一則語音訊息中表示，有3名阿富汗突擊隊員在攻擊中受傷。

梅亞基爾還說，目前仍不清楚這是一名「滲透人士」刻意所為，或是一起意外。他強調：「這並非美國和阿富汗部隊間的衝突。我們仍在調查中。」

在阿富汗衝突中，經常發生臥底人士發動的所謂「友軍攻擊」（green-on-blue attack），但近幾年發生頻率已減少。

納加哈省長期以來是伊斯蘭國（IS）的主要據點，好戰分子在這裡計劃和安排在阿富汗各地的爆炸攻擊行動，尤其鎖定首都喀布爾。

目前大約有1萬3000名美軍派駐阿富汗，執行美國領導的北大西洋公約組織（NATO）任務，負責訓練和協助阿富汗部隊並擔任顧問，同時執行反恐行動。

(中央社)