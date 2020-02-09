新冠肺炎疫情升溫，成大醫院近日防疫升級動作頻頻，日前公布關閉門診大樓一出入口與地下停車場，再宣布10日起，民眾進入醫院先查旅遊史，經防疫安全認證蓋章確認，才能進入診療區，臺南市立安南醫院宣布12日跟進。

成大醫院是雲嘉南地區唯一新冠肺炎通報個案檢驗機構，院方為了確保安全就醫環境，宣布10日起不論病友與家屬，進入成大醫院院區（包括門診大樓、住院大樓與急診室）必須攜帶健保卡與身分證，先在櫃臺的「防疫安全認證站」過卡，確認有到無高風險地區（中港澳）旅遊史，檢疫人員將在每位民眾手上蓋章區分，有蓋防疫認證章者，才能進入診療區，以加速醫護人員過濾民眾旅遊史速度。

不僅成大醫院開始查核出入民眾的旅遊史，臺南市立安南醫院也宣布12日起，民眾出入醫院必須將帶健保卡，便於院方查核旅遊史資料。

成大醫院已加派人力作業，在各院區樓層廣設認證站，呼籲民眾進入成大醫院務必戴口罩、量體溫、勤洗手、做認證。

(中時 )