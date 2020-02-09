台灣今天傳出第18例新型冠狀病毒肺炎的確診病例，是曾赴義大利旅遊的無症狀感染者，對此台大小兒部主任、台灣感染症醫學會理事長黃立民表示擔憂，認為無症狀感染者可能成為台灣的防疫漏洞，最後演變成社區感染爆發。

中央流行疫情指揮中心表示，今天新增的確診個案，是曾在1月22日至31日與父母以及一名兄弟透過香港轉機同遊義大利，返台後父母率先發生發燒、肺炎及感冒等症狀，2月6日父母被確診為新型冠狀病毒肺炎後，另一名兄弟也在2日後被宣布確診。

指揮中心表示，由於第18例患者先前並未發生任何症狀，但他仍為3名確診個案的密切接觸者，因此還是對他施行檢驗，不料卻發現對新型冠狀病毒呈陽性反應。

黃立民表示，此個案無任何症狀，恐怕會讓同班機旅客暴露在感染風險，且患者已無症狀在台灣活動近10天，可能也會造成防疫上的巨大漏洞。不過他也坦言，若病毒真的這麼強，不讓患者有任何症狀，那台灣根本是防不勝防，只能繼續按目前方式，發現確診或疑似接觸個案就馬上隔離。

黃立民說，無法保證新型冠狀病毒不會在台灣造成社區感染，目前能做的就是盡可能的延後爆發社區感染的時間，並讓社區感染後的傳染風險降至最低，台灣民眾仍毋須過度恐慌，平時注意個人衛生習慣，勤洗手、有咳嗽症狀者配戴口罩，就能做到基本的安全防護。

(中時 )