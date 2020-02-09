《綜藝大集合》近日到南投竹山，胡瓜帶領藝人接受來自南投高中拔河隊的挑戰，這群高中小勇士曾在2018年拿到室外拔河世界盃青少年混合組冠軍，只見同學各個身強體壯，胡瓜霸氣喊話：「今天我們藝人陣容堅強，有健身教練柯宇森還有童韋傑，不怕他們人多。」雙方挑戰輪胎拉力賽，挑戰者必須用拔河繩拉輪胎，輪胎上還需再坐一個人。

只見粿粿先出來拉郭忠祐，不論如何使勁郭忠祐都不動如山，胡瓜只能派出女魔王陳怡婷挑戰，沒想到陳怡婷竟然成功拉動郭忠祐，也讓胡瓜稱讚：「女魔王真的名不虛傳！」接著換阿翔體驗拉柯宇森，不論阿翔怎麼拉，甚至換方向拖，也無法讓柯宇森移動，只能苦笑「我沒辦法」，最後由拔河隊同學拉體重破百的工作人員，成績落在10秒上下，也讓挑戰這遊戲的郭忠祐直呼：「也太強了吧。」接著輪到郭忠祐上場，只見郭忠祐使盡渾身解數，竟然只花了8秒，眾人驚呼，胡瓜更開心大喊：「我們打敗世界冠軍了。」

胡瓜為藝人來賓打氣。（民視提供）

原來是教練不好意思，只派出菜鳥同學應戰，接著輪到出賽經驗豐富的同學挑戰，一舉拉出6秒成績，也讓眾人真正見識到了世界冠軍的實力，胡瓜也稱讚「世界冠軍實至名歸，同時我們也應多推廣台灣的運動好手，讓更多鄉親知道台灣體育的實力。」

(中時 )