鑽石公主號再新增6名確診病例 人數已達69名

「鑽石公主號」今(9日)發布聲明稿指出，目前確認收到日本當局通知，確診案例再新增6名，而過去2天內則有10位賓客因個人醫療需求(非因新型冠狀病毒確診)，先行離船並轉至當地醫院進行治療，截至目前為止，總共有69名病患。

目前日本衛生當局提供其他藥物協助，公主遊輪表示會根據緊急優先順序進行分發藥物，除了藥物以外，昨(8日)也提供更多醫療專業人員，包括16名醫生、12名護士和其他相關醫療人員，以及供應7000個防護口罩。

公主遊輪則提供英、日語電話心理諮詢，讓受困擾的遊客可直接從艙房內撥打電話向專業人員心理諮詢。艙房內也將每日新增電視節目，供應30種語言的報紙，同步也增加電視衛星，供50多部電影選擇及其他娛樂方式。

鑽石公主號確診病例已達69名，以日本籍遊客確診數28名最多，依序為美國籍12名、加拿大及澳洲各7名、香港籍3名、台灣/紐西蘭/阿根廷/英國/中國/菲律賓船員各1名，而今新增的確診遊客之國籍則尚待確認中。

(中時 )