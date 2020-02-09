創意家行銷今(9)日上午11時舉辦開工儀式，董事長王明正親率全體員工祈求新的一年業績再創新高。2020年初即面臨武漢肺炎疫情，為開春房市投下震撼彈，雖不及2003年SARS重創房市銷售，但王明正坦言來客、成交掉3成，他也預期疫情結束信心回溫可望回檔5成。

王明正表示，消費者因疫情不出門，來客、成交掉3成，但不像SARS時那麼迷茫，現在就先「蹲」等疫情過。原本預期329檔期正式公開的「宏築信義」、「未來樹」，現在不會大張旗鼓做廣告，目前潛銷期拉長，再觀察情況而定。

短期影響必然，長期則不擔憂。王明正認為剛性需求仍存在，現在受疫情影響停擺的成交，只是延遲而已，等疫情結束，原本就要購買的3成消費者回籠，再加上信心回溫帶動觀望者跟隨進場，預期可望回檔5成。

創意家行銷目前積極開拓台南、高雄等地案源，有多個案子正和當地建商洽談中。除了尋找合作對象，也有尋找土地推自建案的規劃，目前手上唯一自建案「華山川」銷售中。

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(中時電子報)