陳姓男子不滿美容會館女服務生服務其他男客，且無法聯絡，要求她打電話給男客表明「以後不再見面」，女服務生拒絕而遭拳打腳踢，陳男並恫嚇：「我沒有要讓你在台中生存」等語。女服務生趁機向同事聯繫求救，經報警才脫困，台中地院依傷害等罪判陳男期徒刑8月，全案仍可上訴。

陳男在2016年間認識美容會館1名女服務生，隔年5月底以外出服務為由約女子到住處，他詢問女服務生為何日前無法聯繫，女服務生提及有服務其他客人，陳男心生不滿，對女服務生拳打腳踢，並要求檢查工作手機。

女服務生迫不得已，打電話請請同事將工作手機帶來現場，陳男檢視完，又要求她打手機給男客，並表明「以後不會再見面」，女服務生拒絕，又遭一頓毆打。陳男並恫稱：「我沒有要讓你在台中生存、沒有要讓你在台中上班」等語。

經美容會館以通訊軟體詢問女服務生登記外出服務時間，女子才趁機求救，會館人員察覺異狀報警處理。女服務生因不堪毆打，也向陳男同住的家人求救，由陳男家人陪同離開現場。陳男坦承傷害及相關言語，但並沒有不讓她離開，矢口否認妨害自由犯行。

(中時 )