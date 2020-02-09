108學年HBL高中籃球甲級聯賽8強賽今天首日賽程就安排了上季女子組冠軍戰交手隊伍南山高中、永仁高中對壘，南山更是為了紀念今年過世的NBA湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant），開賽第一波球權刻意8秒不過半場違例。

布萊恩曾穿過24號和8號球衣，因此NBA之前比賽有球隊透過8秒未過半場或是24秒進攻違例來紀念他，今天在HBL場上，則是南山女籃用首波球權8秒不過半場向Kobe致敬，南山女籃隊教頭李陸臻賽後說，隊上很多球員、特別是今天傷癒歸隊陳昱潔都是布萊恩的粉絲，大家很難過籃球界失去這麼一位傳奇人物，她知道球員想要用籃球人的方式緬懷偶像。

李陸臻補充，賽前她主動問球員是否要第一波球權8秒不過半場違例，大家都說好，她也從善如流，「雖然第一場比賽很重要，對手又是永仁這支勁旅，但我相信小孩就算第一波進攻放棄了，後面還是會拚下來，所以同意她們8秒不過半場紀念Kobe，也讓球員自己去想致敬手勢，象徵Kobe的精神永留我們心中。」

南山高中教練李陸臻（左二）領取107學年聯賽冠軍戒。（陳筱琳攝）

本戰賽前高中體總也頒發107學年聯賽冠軍戒給上屆冠軍隊，南山高中由李陸臻代表領取，南山雖然首節打完3分落後永仁，不過中場休息前南山陳昱潔投進壓哨大號三分球助隊超前，下半場多數時間維持雙位數左右領先，儘管第4節尾聲永仁連飆2記三分球縮小差距，南山還是穩住勝利。

今年3月107學年HBL決賽結束後，陳昱潔4月就動刀治療膝蓋傷勢，直到今天終於回到比賽場上，繳出15分、4籃板、2助攻，她說：「就算因為武漢肺炎現場沒有觀眾，我還是覺得好緊張，肌力掉很多、體力也還沒完全恢復，打起來有點吃力，感謝教練、隊友信任我，也謝謝隊友carry我。」

(中時 )