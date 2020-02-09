武漢肺炎疫情嚴峻，感冒吃成藥也釀禍！北京醫師表示，有民眾自湖北旅遊歸來，出現打噴嚏等症狀，以為感冒自行服藥而未就診，其後症狀消失，她出門訪友用餐歡唱，結果被確診武漢肺炎，導致逾10人中鏢，害慘一堆親友同事。

陸媒《新浪網》報導，針對此病例，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火在北京官方記者會上說，1月3日，A病例一行6人赴湖南、湖北武漢旅遊五日，返回北京出現打噴嚏等症狀，她自服成藥後症狀消失，因而未就診。

1月11日，A病例與丈夫、2個女兒到B病例家中做客，當晚兩家人外出就餐，並至某卡拉OK唱歌至深夜。

1月24日，B病例家中丈夫發病，同時妻子也被感染。兩人自覺沒大問題，趁過年又向親戚一家拜年，結果親戚家7個人，從大人到孩子，全都被感染了，目前已經有5個人發病。

1月25日，B病例妻子屬無症狀感染，她仍到公司上班，傳染給對面的同事C病例，導致其發病。

龐星火強調，疫情高發時期，一般聚餐、聚會的場所常為密閉空間，空氣流動性差，人群接觸密切，容易造成呼吸道傳染病的傳播，因此建議民眾最好減少不必要的聚會。

(中時電子報)