中共軍機又來了！我F-16戰機掛彈升空監控 17:042020/02/09 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(9)日表示，中共殲11、空警500、轟6等型機，於本日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。此期間，國軍依戰備規定運用空中偵巡機及防空部隊適切應處。 國防部指出，中共遠海長航舉動已經衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享之和平福祉。國防部強調，面對各種敵情威脅，國軍均能全程掌握，全力依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請國人放心。 (中時電子報) #國防部 #殲11 #空警500 #轟6 #遠海長航 也許您會感興趣 推薦閱讀 托嬰口罩荒 北市議員轟社會局在睡覺 04:102020/02/05 地方新聞 經部陪同蔡英文巡視 感謝口罩工廠不眠不休生產 17:112020/02/06 財經 央視照辦元宵晚會 網轟誰有心情 04:092020/02/07 時尚娛樂 胡歌遭「道德綁架」不夠愛祖國挨轟 捐百萬「低調善行」曝光 09:202020/02/07 娛樂 口罩生產供不應求 國軍無限期增加人力支援 09:462020/02/07 社會 才揚言「放棄台灣國籍」挨轟 女星：要死在大陸老人院 12:152020/02/07 娛樂 遭黑人轟太惡劣又挨網嗆聲 中古小姐無預警關臉書！ 14:362020/02/07 娛樂 懷疑遭吐口水 持空氣槍轟爆路人眼球 17:342020/02/07 社會 敘利亞攔截以國飛彈 一架客機險成炮灰 20:572020/02/07 國際 國軍支援寶瓶星號接駁車輛消毒 化學兵出動 20:592020/02/08 社會 軍事熱門新聞 中共軍機又來了！我F-16戰機掛彈升空監控 - 軍事 超越日韓 陸甩039設計 將造嶄新4代潛艦 - 軍事 陸殲-20不夠看 殲-10戰機才厲害 - 軍事 怕了武漢肺炎！洛馬退出星航展 - 軍事 中科院研發「萬劍彈」 成反制解放軍重要利器 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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