國防部今(9)日表示，中共殲11、空警500、轟6等型機，於本日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。此期間，國軍依戰備規定運用空中偵巡機及防空部隊適切應處。

國防部指出，中共遠海長航舉動已經衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享之和平福祉。國防部強調，面對各種敵情威脅，國軍均能全程掌握，全力依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請國人放心。

(中時電子報)