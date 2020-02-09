白杞寮玉山岩觀音佛祖遶境8、9日前進至白杞寮5村13庄。（嘉義縣白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會提供／張毓翎嘉義傳真）

竹崎鄉長曾亮哲（中間穿黑色背心者）至星空廣場參與一年一度的盛事。（嘉義縣白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會提供／張毓翎嘉義傳真）

近幾個月居民紛紛加緊腳步，練習各式藝陣。（嘉義縣議員何子凡提供／張毓翎嘉義傳真）

值年爐主林漳炎說，為了遶境活動，大家從半年前就開始準備，期望將最精采的表演呈現給佛祖。（嘉義縣議員何子凡提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣竹崎鄉「白杞寮玉山岩觀音佛祖遶境」9日前進至內埔地區，家家戶戶準備香案以迎接觀音佛祖，遶境活動前，白杞寮5村13庄的居民自發性集結、練習藝陣，歡迎佛祖到來；地方人士為守護信仰與人的緣分，正積極實踐文化資產保存工作，避免珍貴的慶典文化在歲月中消逝。

「白杞寮玉山岩觀音佛祖遶境」距今有200多年歷史，「緣」字在當地有特殊涵意，象徵各個庄頭組成的範圍，佛祖每年會選出領導13庄的「緣首」及統領13位緣首的「爐主」，因此，人人都有機會擔任統籌角色，各庄也藉著遶境活動增進彼此情感。

近幾個月居民紛紛加緊腳步，練習各式藝陣，值年爐主林漳炎也走訪各庄「探館」（早期為各陣頭互相切磋技藝，現今則指慰問辛苦人員）；林漳炎說，為了遶境活動，大家從半年前就開始準備，期望將最精采的表演呈現給佛祖。

上屆爐主柳政吉擔憂隨人口的外流，這項文化可能漸漸消逝，前年與地方人士一同成立「嘉義縣白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會」，他表示，爐主為凝聚精神的重要人物，但每年爐主都不同，因此成立協會目的不僅協助爐主，同時延續百年傳統制度和保存文獻資料。

嘉義縣白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會去年向嘉義縣文觀局提報縣定民俗登錄認定及審查，文觀局表示，目前已結束訪查及說明會，待2月底審議會決議，若通過後，未來如果該協會有需求，縣府也將投入心力，推動這項民俗文化資產傳承的工作。

(中時 )