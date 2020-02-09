北京市9日召開第15場新冠肺炎疫情防控工作記者會，中國鐵路北京局集團有限公司副總經理王勇表示，對一小部分無法在網上辦理退票的旅客，鐵路部門繼續推出延長退票時限的服務措施。

王勇指出，凡是於2月5日24時前使用現金購票或已於2月5日24時前換取紙質車票（含報銷憑證）的旅客，如開車前無法到車站辦理退票的，可延期至3月31日24時前辦理退票。

(工商 )