陸鐵路退票時間繼續延長至3月31日 17:232020/02/09 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京市9日召開第15場新冠肺炎疫情防控工作記者會，中國鐵路北京局集團有限公司副總經理王勇表示，對一小部分無法在網上辦理退票的旅客，鐵路部門繼續推出延長退票時限的服務措施。 王勇指出，凡是於2月5日24時前使用現金購票或已於2月5日24時前換取紙質車票（含報銷憑證）的旅客，如開車前無法到車站辦理退票的，可延期至3月31日24時前辦理退票。 (工商 ) #退票 #辦理 #時前 #鐵路 #延長 也許您會感興趣 推薦閱讀 田定豐慶黃益中40歲 送「死亡鐵路」之旅 04:102020/02/05 娛樂新聞 扣繳申報 期限為2月5日晚上12點 14:542020/02/05 財經 票交所：肺炎疫情影響的票信 從寬處理 19:032020/02/05 財經 宏捷科現增訂價出爐 每股75元 19:542020/02/05 財經 陸拚市市通高鐵 鐵路網向西擴張 04:092020/02/06 話題觀察 武漢疫情延燒 滙豐延長赴港旅遊禁令 10:462020/02/06 國際 長榮航保留北京5個航點 其餘兩岸取消 20:012020/02/07 財經 寒假延長 團膳有機菜成苦主 04:102020/02/08 地方新聞 寒假延長 飯店業者祭3.7折學生優惠 13:482020/02/08 旅遊 鐵路加接駁 直達主展區 04:102020/02/09 地方新聞 兩岸熱門新聞 反轉？武漢台辦指台確診病例造假 CT皆正常 - 兩岸 - 旺報 直擊「空城」深圳 網驚：從未見過如此場景 - 兩岸 新冠病毒爆空氣傳染？ 專家急揭預防方法 - 兩岸 武漢肺炎吹哨者李文亮遺言 「活著真好、可我走了」 - 兩岸 抗戰決心！武漢31名護士為照料病人…集體剪去烏黑長髮 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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