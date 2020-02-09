中國武漢地區肺炎疫情擴大，市場擔心恐將削弱全球需求成長，國際原油續跌走軟，國內油價連4週降價。中油、台塑化宣布各式汽、柴油價格每公升各降1元，累計4週已跌價2.9~3元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.7元。

此外，台塑化10日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.5元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶58.45美元下跌至54.32美元，台幣兌美元匯率升值0.084元，國內油價依公式計算跌幅為5.86％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調降1元，足額調整。

受到美股再創新高的帶動，紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨2月6日收盤上漲0.4％，成為每桶50.95美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油則因擔憂OPEC+進一步擴大減產仍有變數，下跌0.6％，每桶54.93美元。

媒體報導OPEC+聯合技術委員會提議再減產60萬桶/日並持續至今年6月，但該建議仍須待部長會議的落實，而據傳俄羅斯仍較抗拒減產。分析師認為，俄羅斯較為抗拒可能是一般預期新型冠狀病毒的疫情在4月前就會達到高峰，因此第二季繼續擴大減產的時機似乎還不成熟。

(工商 )