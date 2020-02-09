瑞莎從小就喜歡花，對玫瑰花情有獨鍾，雙魚座追求浪漫的她表示，因為覺得玫瑰花代表的是很純粹的浪漫，每個女生都希望能夠收到自己喜歡的人送的玫瑰花，那份心意是一種會讓人感到幸福的瞬間。二月生日的她也在情人節前夕接下「FlowerFlower 花的」年度代言人，讓她開心直呼，今年二月真的好幸福。

瑞莎美如花仙子，仙氣爆棚。（FlowerFlower 花的提供）

瑞莎與老公Mike的愛情故事，令許多人稱羨。身為寵妻達人的Mike ，平常就對瑞莎十分體貼，注重生活上的小細節，讓瑞莎備受寵愛。瑞莎表示，老公除了每天都會幫她跟女兒Nika 準備各種早餐之外，也很注重家人的身體健康，讓她可以無後顧之憂的來做自己想做的事。但瑞莎笑說，其實剛開始交往的初期，並不是這樣子的，兩人在磨合期的過程中竟是靠著玫瑰花的神救援來維繫這段感情，才到最後修成正果。

瑞莎美如花仙子，仙氣爆棚。（FlowerFlower 花的提供）

對於遠距離戀愛一直敬謝不敏的瑞莎，當時得知Mike要前往上海唸書一年時，一度想放棄這段感情，因為覺得分隔兩地讓她很沒安全感，最後靠著Mike每週都送上一束玫瑰花的誠意打動了瑞莎，兩人才踏上婚姻的道路。瑞莎也透露，Mike現在在每一個重要節日或紀念日，都不會忘記送上自己最愛的玫瑰花！瑞莎覺得其他的禮物，自己都有能力送給自己，但唯獨收到玫瑰花的心情，是無可取代的，對玫瑰情有獨鍾的她，甜蜜的表示玫瑰花豐富了她的生命！

瑞莎今年擔任「FlowerFlower花的」品牌代言人，品牌提前在情人節前夕送上了全球最新、有著「玫瑰界的愛馬仕」之稱的 「厄瓜多皇家玫瑰花」Hearts Rose。瑞莎收到自己最愛的玫瑰花，興奮表示：「我第一次收到這麼完美的玫瑰花禮，每一朵花都好像珠寶一樣，讓我覺得自己好幸福！」

瑞莎美如花仙子，仙氣爆棚。（FlowerFlower 花的提供）

(中時 )