受武漢肺炎疫情影響，日本企業在中國的工廠雖然預定2月10日開工，但仍有部分工廠擔心零件採購等問題，決定延後復工，何時再開工仍未明朗。

豐田TYOTA在天津、廣州等4城市的工廠，傳出復工延期到2月17日， 但17日以後是否一定開工還未能確定。

豐田去年在中國市場的銷售量首度超過日本市場達到162萬輛，這次復工延期，市場相信將影響汽車銷售業積和相關零件工廠收益。

Honda汽車在中國武漢的工廠，原訂本月14日開工，延到2月17日那周再開工，三菱汽車在中國的福建福州工廠也延到17日以後再視情況決定。

據統計，2018年全世界汽車銷售量逾9500萬輛，中國市場2800萬輛佔全體的三分之一強，中國是全世界最大的汽車銷售市場。日本汽車在中國的工廠大約設在武漢、廣州、天津等地，2018年中國市場銷售量達500多萬輛，不輸日本國內規模。

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(中時電子報)