一名士兵在泰國東北部開槍殺害26人後，今晨遭突擊隊擊斃。泰國總理帕拉育說，凶嫌的犯案動機出於「個人問題」，希望這種不幸是「最後一次發生」。

這起槍擊事件發生在泰國東北城市呵叻（Nakhon Ratchasima），警方與槍手在購物商場Terminal 21對峙超過12小時後，槍手遭突擊隊擊斃，結束這場長達17小時的驚魂記。受害者多數是商場的購物民眾，傷者送醫救治。

帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）在醫院外表示，這起槍擊案在泰國「前所未見」，希望這樣的危機是最後一次發生。他並說，槍手行凶動機和房屋買賣有關。

27歲的蘇凡納賴（Suvanarat Jirattanasakul）獲救後，聲音顫抖地表示：「我間歇聽到槍響，感覺非常恐怖…我們等了很長一段時間，警察才來救我們，等了好幾個鐘頭。」

另一名逃出來的購物民眾狄奧（Diaw）告訴當地電視台Amarin TV，槍手「瞄準受害者頭部射擊」，並說他的同事當場死亡。他表示：「我聽到許多聲槍響，他四處開槍，槍法非常準。」

警方說，槍手為32歲現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma），他據信在呵叻附近的軍事基地服役，距離首都曼谷約250公里遠。

(中央社)