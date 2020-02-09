台灣燈會后里競賽燈區的高中職組開幕日閉園前突然熄燈，其他展區仍燈火通明，在場遊客誤以為跳電，趕緊摸黑離開。（王文吉攝）

2020台灣燈會開幕首日傳出提前關燈，后里森林園區競賽燈區高中職組昨晚9點45分突然熄燈，還在現場賞燈的民眾嚇一跳，以為供電系統故障，造成斷電。對此主辦單位解釋，每晚9點半除廣播提醒遊客10點閉園，並陸續關閉非主要燈區電源，昨工作人員未注意該燈區仍有遊客，會加強改善，嚇到民眾深感抱歉。

台灣燈會昨晚由蔡英文總統點亮主燈「光之樹」，開幕首日主、副燈區三大展區共計湧入66萬多人賞燈，尤其后里森林及馬場園區人潮擁擠。燈會指揮中心在晚間9點30分廣播預告「再過半小時、10點即將關燈閉園......」。

不料，后里森林園區競賽燈區高中職組昨晚9點45分突然熄燈，在場遊客錯愕「剛剛不是廣播10點才閉園嗎？怎麼提早了」有人發現其他展區仍燈火通明，表示「開幕才第一天就發生跳電，太誇張了！」大家趕緊摸黑離開。

台中市政府副祕書長陳如昌表示，台灣燈會每晚10點熄燈閉園，市府採機動分區熄燈方式，「預警」遊客知道即將閉園，並透過指揮中心監視螢幕觀看該區沒有遊客，才以對講機告知工作人員手動關燈，若仍有遊客會延遲熄燈。

陳如昌說明，昨晚是因工作人員熄燈時，未注意該區仍有遊客停留，造成民眾誤會及驚嚇，深感抱歉，會加強改善。陳如昌強調，園區要道及光環境最後關閉，會等到遊客全數離開才關閉所有燈區電源，開幕首日人潮眾多，直到晚間10點30分才完成閉園程序。

(中時 )