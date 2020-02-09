對於2019新型冠狀病毒是否會經由飛沫微粒（中國稱「氣溶膠」）傳播，也就是空氣傳染，中國專家、官方說法仍莫衷一是。有專家分析，這種感染方式比發生交通事故的機率還低。

日前，浙江寧波披露了一例2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病例，被感染者僅與確診患者近距離駐留了15秒即被感染，引發這一病毒感染途徑的討論。

中新網報導，上海市民政局副局長曾群8日在上海疫情防控工作領導小組記者會上說，目前可以確定的武漢肺炎傳播途徑主要為直接傳播、飛沫微粒傳播和接觸傳播。

但是同一天，由中國國家衛健委發布的有關2019新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案第五版的修訂版，重申了「氣溶膠（飛沫微粒）和消化道等傳染途徑尚待明確」。

飛沫微粒（aerosol），指懸浮的固態或液態顆粒所組成的氣態分散系統，常用於指稱含塵氣體或汙染氣體。病毒的飛沫微粒傳播是指飛沫在空氣懸浮過程中形成飛沫核，可以漂浮至遠處，造成遠距離的傳播。

另根據中國大陸「疾控中心傳染病處」研究員馮錄召的說法，氣溶膠傳播是指飛沫在空氣懸浮過程中失去水分而剩下的蛋白質和病原體組成的核，形成飛沫核，可以通過氣溶膠的形式漂浮至遠處，造成遠距離的傳播。

在國家衛健委網站「你問我答」單元8日發布的內容中，中國大陸「疾控中心傳染病處」研究員馮錄召也表示，目前，2019新型冠狀病毒主要的傳播途徑還是呼吸道飛沫傳播和接觸傳播，飛沫微粒和糞口等傳播途徑尚待進一步明確，目前尚沒有證據顯示新型冠狀病毒通過氣溶膠傳播。

他表示，飛沫傳播距離很短，不會在空氣中長期漂浮。在某些特殊的條件下才可能發生飛沫微粒傳播，例如進行臨床氣管插管等專業醫療操作時。如果是在常規臨床護理、一般的工作生活條件下，正確佩戴口罩足以滿足保護普通民眾不被感染。

北京大學環境科學與工程學院教授要茂盛表示，在汽車或辦公室等沒有足夠通風又比較狹小的環境下，飛沫微粒傳播和飛沫傳播才應當被放在同等重要的因素去考慮。

要茂盛說，地鐵、飛機、高鐵的通風情況相對較好，車廂和機艙都在持續與外界交換空氣。

他分析，患者排放的病毒飛沫微粒在開放環境中快速稀釋，濃度顯著降低，活性受到影響，被吸入的幾率與劑量都大幅度減少。在附近沒有近距離患者飛沫時，健康人感染的機率比發生交通事故的幾率都低。

對於如何預防室內飛沫微粒感染？專家建議開窗通風或使用空氣清淨機、在電梯內戴口罩並小心觸摸等。

(中時電子報)