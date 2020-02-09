許多家長趁著到鹽水賞燈會，帶小孩租借漢服逛老街拍照留念。（月津漢風坊提供／劉秀芬台南傳真）

許多家長趁著到鹽水賞燈會，帶小孩租借漢服逛老街拍照留念。（月津漢風坊提供／劉秀芬台南傳真）

許多家長趁著到鹽水賞燈會，帶小孩租借漢服逛老街拍照留念。（月津漢風坊提供／劉秀芬台南傳真）

台南市鹽水區有位愛幫小孩扮裝拍照的吳小姐，有次讓小孩穿漢服拍照，受到親朋好友讚賞詢問，因此她想到，住在鹽水處處古蹟的地方，不如成立兒童漢服租借拍照服務，讓家長來月津港遊玩時，為孩子留下美好的紀念照。

許多國人去日本旅遊時喜歡體驗穿和服逛大街，台灣許多景點也有和服體驗，住鹽水的吳小姐與友人覺得，鹽水有拜亭、老街、八角樓、永成戲院等古蹟，充滿懷舊歷史感，穿上漢服拍照更有感覺。

月津港燈節期間，吳小姐與兩名友人正式成立「月津漢風坊」，假日於老街上擺攤，提供100～150公分小朋友的漢服租借服務。她們買了30多套全新小孩漢服，各朝代樣式都有，費用依款式每小時100至200元，還有各式花朵串珠綴飾，摺扇、圓扇、長笛等道具，還會幫小朋友整理髮型。

目前月津漢風坊只有假日才提供服務，剛開始時來租借拍照都是親朋好友，以及逛燈會路過的遊客，或是在臉書看到開幕活動訊息前往捧場的客人。隨著一張張小朋友穿漢服逛月津港相片在臉書上流傳，愈來愈多家長帶小孩來鹽水體驗穿漢服逛老街，留下歡樂美好的回憶。

由於近年大陸古裝劇、宮廷劇盛行，不僅家長在臉書上詢問度高，小朋友接受度也很高，還有人與同學一起來，挑選不同衣服，在老街上擺出各種姿勢拍照。

此外，有家長擔心新冠肺炎疫情蔓延，不敢租借衣服，黃小姐表示，每件衣服當天只出借一次，收攤後會馬上清洗，而且衣服有30多件之多可以挑選，小朋友都可以找到喜歡的樣式。

吳小姐表示，由於月津漢風坊是配合月津港燈會擺攤，2月15、16日是最後一周擺攤，往後想帶小孩體驗穿漢服逛月津港拍照的家長，可以揪團上臉書預約租借服務，未來除了燈會期，有適合活動時，會再出來擺攤。

(中時 )