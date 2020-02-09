在武漢發生新冠狀病毒(2019-nCoV)疫情，並且向外擴散之後，各國趕緊應對如何撤離旅居中國大陸的本國人民，這是需要相當慎重的工作。其中美國的做法是派出一架波音747 -400型貨機前往武漢撤離美國公民，美國方面沒有說明為何不使用客機，而是使用貨機的理由。不過，貨機的運用彈性，是客機都辦不到的。

巴西航空雜誌 Aeroin.net報導，1月28日，美國政府向貨運公司卡利塔航空(Kalitta Air)， 租用了一架註冊號為N705CK的波音747-400F型貨機，以便將旅居中國大陸的美國公民運回美國。這架飛機為白底、紅金條紋的飛機，看起來相當醒目。雖然外表顯眼，但它平時的工作是一架運貨飛機，所以沒有乘客窗，艙間也是全通式的，為了載客，卡利塔航空還必須加裝組合型飛機座位，才能運載人員。

報導稱，最近搭乘這架撤離飛機的乘客，將他們這趟飛行的片段給拍攝下來，讓我們瞭解專業的醫療撤離工作是如何進行 。就看到穿著全套防護衣的隨行醫療人員，以擴音喇叭向乘客說明重要的飛行需知，如同某種奇特的科幻場景。

貨機加裝座椅的艙間，少了隔音裝潢，機艙比一般客機還寛大，但是飛行的噪音也就避免不了。(圖/AIRLINESECRETS facebook)

之所以這些防護人員要用擴音喇叭與乘客喊話也是有原因的，首先貨機不必安裝與旅客通報的廣播系統，再者貨機沒有隔音的裝潢，引擎的噪聲也大得很多，使得隨身醫療人員只能用擴音喇叭與乘客溝通。

🇺🇸 Film de science-fiction ? Non, l’évacuation des ressortissants américains de Wuhan.



La tenue des militaires est impressionnante !



📹 @janisfrayer / @Conflits_FR



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報導稱，這架N705CK的撤僑貨機航班從武漢出發後，先是到阿拉斯加的安克拉治機場中轉，接受美國衛生和社會服務部的身體檢查，並在當地接受美國海關的身分查核，之後飛往美國本土，在星期二晚上降落在加州的馬奇空軍基地(March Air Reserve Base)，而不是原計劃的聖貝納迪諾縣安大略國際機場(Ontario International Airport )，對此安大略機場專員哈格曼（Curt Hagman）表示，是疾病控制中心突然宣布改道的。

法廣中文網引用一篇網路文章「美國武漢撤僑包機的故事」表示，之所以更改降落地點，可能是加州華人的抗議。該篇文章稱，美國的一家中文媒體披露，先有舊金山然後是洛杉磯地區的華人，密集的打電話給當地政府、機場當局，以及聯邦疾病防控中心（CDC），反對這架包機降落，甚至揚言他們會到機場採取激烈的行動。儘管包機上的201人，有30名華人，還有20名兒童。美國國務院顯然不願意撤僑包機在飛回美國時，還遭到自己國家公民的抗議，於是將包機降落的地點便一改再改。

文章稱，美國撤僑包機有一位華人機師名叫丁毓麟，他得知他參與駕駛的這架包機兩次改變降落地點的原因，也不免感慨，他認為這些華人很自私。他表示，能感到美國公民被困武漢的危急，美國政府派包機，是他們回國的唯一機會，但美國的華人不願意飛機在他們居住的城市降落，這讓人感到心寒。

文章第二段表示，美國選擇貨機，是為了先送去急需的防疫物資，而客機無法裝運大量貨物，並且表示這架飛機無法降落在武漢，而是先降落在無錫。不過此說被環球網駁斥，反駁文表示，文章作者顯然將另一架降落在江蘇無錫的物資專機給搞混了，其實這架撤僑飛機就專為撤僑之用，N705CK的飛航路線在flightradar24網站查的到，並沒有停降無錫的紀錄。

那麼，不用客機，而用貨機撤僑的原因是什麼呢?其實並不複雜，因為貨機的構造單純，裡頭沒有多餘的豪華內裝，也就避免掉許多死角，在完成這趟包機之後，只要裝拆卸式座椅移出，就可以進行充份的全機艙清潔與消毒工作，座椅再另外消毒即可。相對的，一般客機的內部裝備，會使得清潔工作費時費力許多。

(中時電子報)