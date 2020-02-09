大陸軍機今遠海長訓 我發布戰機監控照 17:232020/02/09 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸軍機今遠海長訓，我發布戰機監控照。國防部提供。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(9)日表示，中共殲11、空警500、轟6等型機，於本日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。此期間，國軍依戰備規定運用空中偵巡機及防空部隊適切應處。國防部並發布一張我戰機在空監控照。 國防部指出，中共遠海長航舉動已經衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享之和平福祉。國防部強調，面對各種敵情威脅，國軍均能全程掌握，全力依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請國人放心。 (中時 ) #國防部 也許您會感興趣 推薦閱讀 經部陪同蔡英文巡視 感謝口罩工廠不眠不休生產 17:112020/02/06 財經 口罩生產供不應求 國軍無限期增加人力支援 09:462020/02/07 社會 敘利亞攔截以國飛彈 一架客機險成炮灰 20:572020/02/07 國際 國軍支援寶瓶星號接駁車輛消毒 化學兵出動 20:592020/02/08 社會 中共軍機又來了！我F-16戰機掛彈升空監控 17:042020/02/09 軍事 軍事熱門新聞 中共軍機又來了！我F-16戰機掛彈升空監控 - 軍事 俄「聯盟SV」速射榴砲 每分鐘16發 - 軍事 大陸軍機今遠海長訓 我發布戰機監控照 - 軍事 陸殲-20不夠看 殲-10戰機才厲害 - 軍事 武統台灣 軍事專家打臉：不是2020 而是「這一年」 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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