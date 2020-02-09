2020台灣燈會─台東館，以「圓」為主軸，讓參觀者猶如臨親台東。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東縣長饒慶鈴陪同台中市副市長令狐榮達參觀台東館。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東縣長饒慶鈴與比西里岸Paw Paw鼓，參加台東館開幕儀式。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東縣政府首次參與台灣燈會，「台東館」即日起在台中后里花博園區發光，打破傳統花燈形式，以「圓」為主題，挑高6米的場館設計，揉合了燈光、聲音、影像與空間4大元素，讓參觀者猶如親臨台東，感受最在地的生活氣息。

台東縣政府應邀參加在台中后里園區舉辦的「2020台灣燈會」，在「好市共榮燈區」的「台東館」昨天晚間開幕，展期到23日止，縣長饒慶鈴特別前往主持，成功鎮比西里岸Paw Paw鼓也在入口處迎賓展演。

饒慶鈴表示，「台東館」打破傳統花燈形式，以「圓」為主軸，遠望即看見發光發熱的台東「圓」球體，走進內部，用台東聲音、視覺與情境氛圍，讓觀賞感受台東的生活氣息，歡迎熱愛台東的朋友一同來團「圓」。

她說，近年來台東一直強調生活的態度、生活的優雅，台東的人文精粹，多元而和諧，如果真有其形狀，我們認為會是個「圓」，有如每天日升月落、照亮台東每1天的光之源，也是多元相融，循環共生的圓。

縣府文化處長鍾青柏指出，「台東館」邀請多位創作者以燈光、聲音、影像與空間4大元素，營造有如親臨台東現場的氛圍，有別於其他縣市的傳統花燈，更具科技感與策展概念，邀請大家走進台東館，看見台東以歌吟詠，以舞敬天的美好。

文化處表示，「2020台灣燈會 台東館」，邀請Plan b策劃統籌、藝術家莊志維負責主燈設計、莊知恆負責場館的光環境設計；同時還有王榆鈞為場館特別創作的環境音樂、走走池上的視覺影像合作、以及 Lafin Sawmah （拉飛紹馬）親手製作的手工木椅，試圖以燈光、聲音、影像與空間四大元素，營造有如親臨台東現場的氛圍，讓民眾感受一次沉浸式的觀展經驗。

文化處指出，「 台東館」的主視覺設計，由設計師彭禹瑞和黃瑞怡2人組成的「霧室」主理，「深邃的藍包覆著溫暖的太陽，泛起落在海平面上的光。」簡潔有力地，以搶眼的視覺概括整個場館的氛圍。

值得一提的是，擅長突破平面設計框架的霧室於這次創作也加入了「觸感＋互動」元素：上方澄黃圓滿的日月以燙金加工，海洋則以橫切線條刀模設計，只要將海報貼到牆面，用雙手輕輕將海報下部拉開，就會透出白與藍交錯、恰似海洋波浪的形態，象徵每個人建構出的、潛藏於心裡的海。

(中時 )