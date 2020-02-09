拿起掃把、垃圾袋，數百位民眾9日早上頂著寒風在台中太平區一江橋畔共同淨溪，這場由太平區公所與台中市後備憲兵荷松協會聯合舉辦的「富市台中樂活太平一江橋淨溪暨空氣污染防制宣導活動」以垃圾不落溪、節能減碳減少空氣污染，喚起民眾對環境保護的重視，太平區長許貴芳指稱，希望透過淨溪讓環保意識深植人心。

整個淨溪活動也結合遙控機飛行表演、空氣污染宣導、平安齋餐會聯誼摸彩、淨化心靈文化講座、法喜充滿的點燈祈福開智慧儀式等，相當精彩豐富。許貴芳致詞時感謝協辦單位立德書院對於品格教育、環保教育、新移民、外籍移工等公益活動的推動及照護外，更表示，美好、乾淨的生活環境是需要所有民眾共同努力的。

賴義鍠也表示，武漢肺炎（新冠肺炎）疫情正在延燒，藉由淨溪活動也宣導環保與防疫的重要，透過個人心淨化讓疫情遠離台中、台灣。

淨溪活動由許貴芳及台中市議員、後備憲兵荷松協會理事長賴義鍠議員共同宣示後出發，參加成員除後備憲兵荷松協會家族成員，還有立德書院的志工及頭汴社區的民眾以及來自逢甲大學崇青社、台中市樂活車隊等近五百人，不分男女老少，也一起用行動來愛護水環境。

(中時 )