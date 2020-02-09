雲林在地的「小川窯」燒出的作品。（周麗蘭攝）

蓄積20年創作熱情「小川窯」創作者第一次聯展，古坑水碓國小教務主任李鑄恆（前排左五）是靈魂人物。（周麗蘭攝）

小川窯2月7 日起在雲林縣文化觀光處展覽館舉行首次聯展，這也是小川窯20年的里程碑。（周麗蘭攝）

縣議員李明哲（左）參觀小川窯展覽中陳泓錕老師（右）的作品。（周麗蘭攝）

在雲林縣國小任教的李鑄恆、陳泓錕，20年前於古坑蓋了一座柴燒土窯，課餘創作陶藝迄今，熱情像爐火延續，4年前組成「小川窯柴燒研究會」，本周首次在雲林縣文化觀光處展覽館展作品，可謂「二十年磨一陶」。

任職古坑鄉水碓國小教務主任的李鑄恆與二崙鄉永定國小老師陳泓錕從大學時代接觸燒陶，為了創作需要在古坑荷苞山蓋小土窯，可惜在九二一地震中震毀。

地震沒有震碎創作夢想，20年來兩度重建柴燒窯，雖李鑄恆當兵時停爐過一陣，但熬過時空的考驗，停了再復燒！兩人還曾打造一個推車型的土窯，走到哪創作到哪，雖然土窯重量最後壓垮輪子，但創作的渴望不曾潰散。

2017年李鑄恆創辦「小川窯柴燒研究會」會員一起討論研究，李鑄恆表示，柴燒需要付出大量人力，以維持數10小時不間斷的窯火，也需要不同創作觀點互相激盪，快速累積經驗，研究會是為窯火而聚合的。

小川窯柴燒研究會集最近結近一年來作品，以「生活陶」為主軸各自表述，包括花器、陶罐、茶具、杯盤、裝置藝術品等，創作群包括李鑄恆、李季儒、李璧合、李尚哲、陳泓錕、陳品勳、黃任暘。

陳泓錕表示，雖20年來第一次展覽，熱情、溫度、希望都還在，他老家在台南四草距離海邊不遠，創作出來的海浪、潮音系列瓶子和盤子，留有當時心情痕跡。

陶燒小鳥創作者李璧合說，其他人是創作陶藝，她覺得捏陶帶給她更多的是療癒感。

李鑄恆說，現在最開心的是開窯時聽到夥伴們說「這是我燒出最好的作品」，展出的意義也在此，呈現十小時控溫技巧下，土、灰、溫度、氣流一同留下的美麗痕跡。

縣議員李明哲出席開幕茶會，他表示，對柴燒陶的認識始於陳泓錕老師，得知土窯點火後要長達48小時不眠不休，而且開窯才知道成敗，佩服創作者強烈的意志力。

(中時 )