議會員工跪在地上，由家將解運祈福。（莊哲權攝）

什家將改運

台東今天繼續瘋元宵，縣議會上午請來虎爺、什家將、蜈蚣鼓、宋江陣等陣頭消災解厄 ，下午則以炮火更猛烈的炸寒單為百姓祈福；對於昨晚炸虎爺時，有工作人員炮火嚴重燒傷，顯陽堂負責人也是副議長林琮翰表示遺憾，將會全力協助醫治。

農曆正月16，台東市街頭依舊是鞭炮聲此起彼落，台東縣議會邀請顯陽堂炸虎爺、劉部堂蜈蚣鼓及舞獅、忠合宮什家將及卑南南清宮宋江陣，到縣議會大樓前廣場演出，並入室內灑淨去厄，員工成排跪在地上，由家將改運賜福。下午則由議員李建智領軍的玄武堂炮炸寒單爺震撼登場，吸引不少人圍觀。

其中，由顯陽堂負責人也是副議長林琮翰領軍的虎爺轎先在工作人員已擺設完成的「炮網」上進行炸炮，接著再堆起約1個人高的「炮堆」，由議長吳秀華點燃後，1聲轟然巨響，濃密的黑煙直沖天際，幾乎淹沒虎轎及轎伕，場面震撼。

由於昨晚曾發生1名轎伕在炸虎爺轎時遭到嚴重燒傷，林琮翰對此表示遺憾，他說，該人員參與的是最沒有火力「炮網」，但因未依規定淨身及穿著有尼龍材質的褲子，加上炮炸時癲癇發作，無法即時逃出，遭到嚴重燒燙傷，已轉送花蓮慈濟醫院，情況有好轉，將會全力協助醫治。

(中時 )